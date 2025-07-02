هربا من شدة الحرارة.. إقبال كبير من المصطافين على شواطئ شرم الشيخ

شهدت شواطئ مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من المصطافين هربًا من شدة الحرارة، وفتحت الشواطئ العامة أبوابها منذ الصباح لاستقبال المئات من مواطني المدينة وزوارها للاستمتاع بمياه البحر.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن شرم الشيخ نشهد إقبالًا كبيرًا من السياحة العالمية والداخلية، ويحرص زوار المدينة من السياحة الداخلية على الاستمتاع بمياه البحر على الشواطئ العامة، مؤكدًا أن المدينة تضم عدد من الشواطئ العامة التي تستقبل مواطني المدينة وزوارها بأسعار مخفضة، ويحرص مستأجري هذه الشواطئ على توفير كافة الخدمات، وتواجد عدد من المنقذين على طول الساحل.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن هذه الشواطئ تخضع لإشراف المحافظة وتستقبل آلاف الزائرين يوميًا منذ بداية فصل الصيف بداية من الصباح حتى المساء، ولكن يزداد التوافد مساءً تزامنًا مع انكسار موجة الحر، مشيرًا إلى أنه يسمح بنزول البحر حتى الساعة الثامنة مساءً فقط.

وأكد أن الشواطئ مراقبة بالكاميرات، ومؤمنة على أعلى مستوى بفرق التدخل السريع في حالة الطوارئ، وذلك بالتنسيق مع غرفة الغوص ومرفق الإسعاف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.