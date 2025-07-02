"صرف القاهرة" ينجح في اختبار مفاجئ للأمطار ويواصل العمل لأكثر من 12 ساعة

في ملحمة ميدانية حقيقية، نجحت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في التعامل الفوري والفعّال مع كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق بالقاهرة أمس، حيث أثبتت الشركة جاهزيتها الكاملة من خلال تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة التقلبات الجوية المفاجئة.



وأكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن فرق التشغيل والطوارئ بالشركة بدأت الانتشار فور ورود إنذارات الأرصاد الجوية، وتم الدفع بالمعدات والبدالات والشفاطات إلى أماكن تجمعات المياه، حيث استمر العمل لأكثر من 12 ساعة متواصلة.

وأضاف أن الشركة تتابع عن كثب خرائط الطقس بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وتحرص على المراجعة الدورية لخطط الانتشار والتعامل السريع مع الأمطار والطفوحات، تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مباشرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ويأتي هذا الأداء انعكاسًا لخطط التدريب المسبق ورفع كفاءة المعدات والكوادر الفنية، ويؤكد استعداد الشركة للتعامل مع أية حالات طارئة بكفاءة واستباقية.

وأشاد عدد من المواطنين بسرعة استجابة فرق الطوارئ بالشركة، واحترافية التعامل مع تجمعات المياه في مناطق شرق القاهرة، ومصر الجديدة، وصلاح سالم، وجنوب القاهرة، بما ساهم في الحفاظ على السيولة المرورية واستقرار الخدمات.