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الأهلي يبحث عن مدير تعاقدات جديد خلفًا لأمير توفيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبحث عن مدير تعاقدات جديد خلفًا لأمير توفيق

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، أن النادي الأهلي بدأ تحركاته الجادة لتعيين مدير تعاقدات جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل أمير توفيق عن المنصب الذي شغله لعدة سنوات وحقق فيه نجاحات لافتة.

جهود مؤقتة داخل قطاع الكرة


 وأوضح “هشام” أن المهام الخاصة بالتعاقدات في النادي خلال الفترة الماضية تمت إدارتها من قبل مجموعة من العاملين داخل قطاع الكرة، وعلى رأسهم هاني رمزي وأسامة هلال، وغيرهم ممن بذلوا جهدًا لتسيير الأمور في ظل غياب مدير التعاقدات الرسمي.

إشادة بأمير توفيق
 

وأشاد “هشام” بالمجهودات الكبيرة التي قام بها أمير توفيق خلال فترة توليه منصب مدير التعاقدات، مؤكدًا أنه لعب دورًا كبيرًا في إبرام العديد من الصفقات الناجحة التي ساهمت في تدعيم صفوف الفريق على مدار المواسم الماضية.

الخطيب يقود البحث عن البديل

وأشار هشام إلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى جانب باقي المسؤولين في مجلس الإدارة، يعكفون حاليًا على اختيار الشخصية المناسبة لتولي هذا المنصب الحيوي، مؤكدًا أن القرار سيتم اتخاذه قريبًا.
 

أهمية المنصب في ظل منظومة ناجحة

واختتم هشام حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يحتاج إلى مدير تعاقدات يتمتع بالكفاءة والخبرة، ليواكب المنظومة الناجحة التي يتمتع بها النادي حاليًا، ويكون قادرًا على إدارة ملفات التفاوض والتعاقدات بكفاءة واحترافية.


 إعلان قريب متوقع

ومن المتوقع أن يُعلن الأهلي عن المدير الجديد في فترة قريبة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي لمعرفة هوية من سيخلف أمير توفيق في هذا الدور المحوري داخل القلعة الحمراء


 

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