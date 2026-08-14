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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحباط تهريب 77.7 طن قمح محلي داخل جرار بمقطورة في طهطا بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقماح المحلية بمركز طهطا بلغت 77.7 طن قمح محلي كانت محملة على جرار بمقطورة تسير بدون أوراق تثبت مصدرها أو الحصول على تصريح نقل رسمي وتأتي هذه الضبطية تنفيذا لقرارات حظر تداول ونقل الأقماح المحلية خارج المنظومة الرسمية لموسم توريد 2026.

محافظة سوهاج

وشدد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج في وقت سابق ، على تكثيف الحملات الرقابية الصارمة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والأكمنة الحدودية لضبط أي محاولات لتداول القمح المحلي بشكل غير قانوني.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أي تلاعب بمحصول القمح كونه يمس الأمن الغذائي القومي، موجها بمصادرة الشحنات المخالفة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لإحكام السيطرة الكاملة على منظومة التوريد.

في سياق متصل، قال الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة الأمنية، تعمل على مدار الساعة لمراقبة حركة نقل الغلال.

وأوضح "التوني" أن الشحنة المضبوطة جرى التحفظ عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات مؤكداً استمرار الحملات التموينية للتأكد من التزام الجميع بضوابط موسم التوريد الحالي.

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