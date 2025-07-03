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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يدرس عروض المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار الفضائية، أن إدارة النادي الأهلي تدرس عدة عروض رسمية لإقامة المعسكر التحضيري للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأوضح أن العروض تتضمن مقترحات من إسبانيا وتونس والنمسا، مشيرًا إلى أن هذه الدول الثلاث تقدمت بعروض متكاملة لاستضافة معسكر الفريق الأحمر.

إسبانيا وتونس في الصدارة

وأشار هشام إلى أن النادي الأهلي يمنح الأولوية لإقامة المعسكر في إسبانيا أو تونس، حيث تقترب فرص البلدين من التساوي في استضافة الفريق، نظرًا لتوفر ظروف الإعداد المناسبة والملاعب الجيدة، إضافة إلى عوامل الطقس والراحة للاعبين.

 وتمثل هذه المفاضلة جزءًا من حرص إدارة النادي على تهيئة أفضل الأجواء للجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيل كولر.

النمسا خيار مطروح ولكن بدرجة أقل

أما العرض المقدم من النمسا، فيحتل المرتبة الثانية في ترتيب الاختيارات المطروحة أمام إدارة القلعة الحمراء. ورغم أن النمسا تملك بنية تحتية متميزة ومعسكرات مجهزة، فإن الأهلي يميل في الوقت الحالي للاختيار بين العرضين الإسباني والتونسي. 

قرار نهائي قريبًا

من المتوقع أن تحسم لجنة التخطيط وإدارة الكرة بالأهلي القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني، وذلك لضمان تنظيم المعسكر في التوقيت المثالي الذي يسبق انطلاق الموسم المحلي والقاري، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات قوية على مختلف البطولات.

هدف الأهلي: إعداد قوي لموسم مزدحم

يأتي هذا المعسكر كخطوة رئيسية في خطة إعداد الأهلي للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من البطولات المحلية والإفريقية، ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة القصوى من فترة الإعداد لرفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

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