الأهلي يخطط لتعديل عقود ثلاثي الفريق

كشف الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه “بلس 90” على قناة النهار الفضائية، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تدرس تعديل وتمديد عقود بعض نجوم الفريق المميزين خلال الفترة المقبلة، رغم أن ملف العقود لم يُفتح بشكل رسمي حتى الآن.

نية لتعديل عقود إمام عاشور وديانج ووسام أبو علي

أوضح هشام أن هناك توجهًا من إدارة الأهلي لتعديل عقود الثلاثي: إمام عاشور وأليو ديانج، نظرًا لما يقدمانه من مستوى مميز وثبات في الأداء، كما تمت الإشارة إلى احتمالية تعديل عقد وسام أبو علي في حال استمرار اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل. يأتي ذلك في إطار سعي النادي للحفاظ على قوام الفريق الأساسي، وتعزيز الاستقرار الفني.

رضا تام عن أداء محمد يوسف في منصبه الجديد

أشار هشام إلى وجود حالة من الرضا الكامل داخل النادي تجاه أداء محمد يوسف المدير الرياضي الجديد، مشيدًا بدوره في إدارة ملفات قطاع الكرة بشكل احترافي. وأكد أن يوسف يمتلك خبرات إدارية وفنية تراكمت عبر سنوات عمله الطويلة في المجال الكروي، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة تخدم مصلحة الفريق.

حسم سريع لبعض الصفقات.. وصفقة بيكهام مثالًا

اختتم هشام حديثه بالإشارة إلى النشاط الملحوظ لمحمد يوسف في الفترة الأخيرة، حيث ساهم في الإسراع بحسم عدد من الصفقات الهامة للفريق. ومن أبرز الأمثلة على ذلك صفقة ضم أحمد بيكهام، التي تم إنهاؤها خلال ساعات معدودة، قبيل سفر بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.



