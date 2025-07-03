أخبار التوك شو.. وصية أحمد عامر قبل وفاته.. وتفاصيل الطرح الإسكاني الجديد

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

حالة غنائية فريدة..طارق الشناوي: لا يصح تكريم شيرين بعد إحالتها للتحقيق

انتقد الناقد الفني طارق الشناوي، قرار نقابة المهن الموسيقية بتكريم الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا.

رئيس حزب البيئة العالمي يُحذر: الكوكب يحترق والتغير المناخي يخرج عن السيطرة

حذر الدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي وخبير في قضايا تغير المناخ، من أن درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها أوروبا والعالم لم تعد فقط ضمن السجلات الرسمية.

جهاد حرب: 3 سيناريوهات محتملة بشأن قطاع غزة

قال جهاد حرب مدير أحد المراكز البحثية، إنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيحمل في زيارته المرتقبة إلى واشنطن ملفين أساسيين، أولهما متعلق بإيران وبرنامجها النووي والصاروخي.

حماة الوطن: تمثيل المرأة والشباب أولوية في الشيوخ والنواب

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن الاحزاب السياسية في مصر، وعلى رأسها حزبا حماة الوطن ومستقبل وطن

إسكان النواب عن الموافقة على قانون الإيجار القديم: حققنا العدالة والرحمة

أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.

وصية أحمد عامر قبل وفاته: احذفوا الأغاني بعد رحيلي

كشف إبراهيم البرنس، مدير أعمال الفنان الراحل أحمد عامر، عن وصية خاصة أوصى بها قبل وفاته، طالب فيها بحذف جميع أعماله الغنائية من الإنترنت بعد رحيله.

وزير الإسكان: الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية تسبب في خسائر فادحة

قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن مصر تعاني منذ ثمانينيات القرن الماضي من مشكلة الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية، ما أدى إلى فقدان مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية، وهو ما انعكس سلبًا على الناتج المحلي.

400 ألف وحدة.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح إسكاني جديد بتكليف رئاسي

أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن خطة موسعة لطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نقيب الموسيقيين يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عامر

قال مصطفى كامل، نقيب الموسقيين، إنه تلقى خبر وفاة المطرب أحمد عامر فجر اليوم عن طريق ابنه الذي كان يبكى من شدة حزنه عليه، إذ تجعمه علاقة صداقة مع أحمد عامر الذي كان محبوبا للغاية