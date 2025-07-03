أسهم فيتنام ترتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات بدعم من الاتفاق التجاري مع أمريكا

ارتفعت أسهم فيتنام لأعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، الثالث من يوليو تموز، بدعم من التوصل إلى اتفاق تجاري مع أمريكا.

وارتفع مؤشر بورصة فيتنام بنحو 0.3% إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022، بدعم من قطاع الموارد الأساسية والتكنولوجيا.

وأبرمت أميركا اتفاقاً تجارياً مع فيتنام يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الكثير من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وذلك بعد مفاوضات بين الجانبين.

وتعد النسبة الجديدة أقل من الرسوم الجمركية الأولية البالغة 46%، والتي أعلنها ترامب في أبريل نيسان على السلع الواردة من فيتنام وكان السبب في ذلك يعود بشكل كبير إلى الفائض التجاري الكبير لفيتنام مع واشنطن.

وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن فيتنام ستفتح الأسواق بشكل أكبر أمام السلع الأميركية حيث لن تُفرض أي رسوم جمركية على الصادرات الأمريكية إليها.

وواصل ترامب في منشور على تروث سوشيال: أعتقد أن سيارة الدفع الرباعي، أو كما يُطلق عليها أحياناً اسم العربة ذات المحرك الكبير، والتي تحقق نجاحاً كبيراً في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لخطوط الإنتاج المختلفة في فيتنام.