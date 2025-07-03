التجمع: لدينا 23 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية ، أن حزب التجمع طلب من المحافظات منذ حوالي 6 أشهر أن ترد باستمارة على الراغبين للترشح على النظام الفردي، والقيادات التي سيرفع اسمها للقيادة المركزية للنظر في ترشحهم على القوائم إذا اتيحت بعض الفرص لوجودهم على القائمة، وبالتالي بدأت المحافظات تستجيب لهذه الدعوات، كما أننا لدينا مرشحون لم تتوقف دعايتهم الانتخابية منذ نهاية الانتخابات الماضية ممن لم يوفقوا.

وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أننا بدأن في عملية قياس لقواعده الجماهيرية في المحافظات، وهذا كان مرهونًا بالمرحلة الثالثة في خطة المتابعة التنظيمية للحزب في كل المحافظات.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية، إلى أن لدينا مرشحين موجودين على الأرض يقومون بعملهم، كما أن المحافظات ردت علينا الشهر الماضي.

وتابع: وكان لدينا منذ أسبوع المكتب السياسي لحزب التجمع وكانت آخر مهلة أولية في المرحلة الأولى لإبداء الرغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية ، ولدينا 23 زميلا أرسلوا رغبتهم في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، ولدينا 45 زميلا أبدوا رغبة في الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وهذا العدد أولي ربما يزيدوا الأيام القادمة، وربما تأتي إلينا ترشيحات جديدة من بعض زملائنا.

واستطرد: كما أننا لدينا اعتراض واضح على المبلغ التأميني المطلوب من المرشح في الانتخابات البرلمانية، ولدينا اعتراض أيضا على سلوك الهيئة الوطنية للانتخابات في التعامل مع التجاوزات في الإنفاق على الحملات الانتخابية في الدعاية ، حيث أنه ربما يمثل ذلك قيدا على بعض الزملاء.

واختتم: لكننا نتحدث تقريبا في حدود من 60 إلى 75 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.