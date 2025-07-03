السجيني: شرم الشيخ مدينة السلام نموذج مضيء للتنمية المتكاملة والإدارة المحلية الفعالة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: شرم الشيخ ، ”مدينة السلام” نموذج مضيء للتنمية المتكاملة والإدارة المحلية الفعالة، التي تعكس جهود الدولة بمختلف مؤسساتها نحو تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

وأشاد خلال لقاء مع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، باستراتيجية التنمية المستدامة التي استعرضها المحافظ خلال استقبال لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس مدينة شرم الشيخ.

وأكد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تحرص على تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات على مدار دورة الانعقاد، ليس فقط للقيام بالدور الرقابي، وإنما أيضاً لتعزيز الشراكة مع السلطة التنفيذية المحلية، وقياس جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق رؤية تنموية مستدامة.

وأكد أن اللجنة تولي أهمية لمتابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، مع تقديم توصيات واقعية تنطلق من احتياجات كل منطقة وظروفها الخاصة، لضمان تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وأشار إلى أن اللجنة ترصد الملاحظات خلال الزيارات، وتحرص على فتح حوارات مباشرة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في صياغة سياسات محلية ناجحة.

وأكد أن الزيارات الميدانية، تستهدف التعرف على رؤية المحافظات واحتياجاتها، ودعم المشروعات ذات الأولوية بما يحقق التكامل بين السلطات المختلفة ويطور الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويضم الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.