الإصلاح والتنمية لـ صدى البلد: نشارك في القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ

قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه الحزب سيشارك في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف "عبد النبي"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه سيكون ممثلا للحزب في الاجتماع التنسيقي لأحزاب القائمة الوطنية من أجل لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يستضيفه حزب مستقبل وطن اليوم، وذلك نظرا لسفر محمد أنور السادات رئيس الحزب إلى الخارج.

وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أنه تم التوافق على عدد مقاعد الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية.

وتابع المهندس علاء عبد النبي أنه إلى جانب ذلك، فسوف يقوم الحزب بالمنافسة على المقاعد الفردية.

مستقبل وطن يدعو لاجتماع تنسيقي لأحزاب القائمة الوطنية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

دعا حزب مستقبل وطن إلى اجتماعا تنسيقي، مساء اليوم الخميس، لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويعقد الاجتماع الذي دعا إليه حزب مُستقبل وطن، بحضور أحزاب: حُماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.