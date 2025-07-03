تأثر300 ألف مسافر وإلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية بسبب إضراب مطارات فرنسا

أعلنت منظمة "خطوط جوية من أجل أوروبا"، وهي جماعة ضغط أوروبية معنية بقطاع الطيران، في بيان لها إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية يومي 3 و4 يوليو، مما أثر على ما يقرب من 300 ألف مسافر.

وأضافت: "تدين منظمة "خطوط جوية من أجل أوروبا" (A4E) بشدة إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين اليوم وغدًا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأوضحت: "شهد عشرات الآلاف من المسافرين في فرنسا وأوروبا إلغاء رحلاتهم الصيفية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين خلال فترة الإقلاع الكبرى؛ إحدى أكثر فترات السفر ازدحامًا في الصيف".

وتقول النقابات الفرنسية إنها تضرب احتجاجًا على نقص الموظفين و"ممارسات إدارية سيئة".

وبدأ مراقبو الحركة الجوية الفرنسيون إضرابًا لمدة يومين صباح اليوم الخميس احتجاجًا على نقص الموظفين و"ممارسات إدارية سيئة"، مما أدى إلى تعطيل السفر في جميع أنحاء أوروبا في بداية موسم عطلات صيفية مزدحم.

ومن المتوقع أن تتفاقم الاضطرابات يوم الجمعة، عشية العطلة المدرسية.

وصف وزير النقل الفرنسي فيليب تاباروت مطالب النقابة بأنها "غير مقبولة"، وقال إن شركات الطيران ستخسر "ملايين اليورو" نتيجة لذلك.

وقال يوم الخميس: "إن اختيار التواريخ التي ستسبب أكبر قدر من الإزعاج للركاب باستمرار لا يبدو النهج الصحيح".