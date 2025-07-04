الأرصاد: الحرارة في بعض دول أوروبا تتجاوز 46 درجة مئوية لأول مرة.. وإعلام إسرائيلي: ترامب يعتزم الإعلان عن إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الإثنين المقبل| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق وأحاله إلى ترامب للتوقيع عليه، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الأرصاد: الحرارة في بعض دول أوروبا تتجاوز 46 درجة مئوية لأول مرة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التغير المناخي لم يعد مجرد احتمال، بل أصبح واقعًا نعيشه، ليس فقط في مصر وإنما في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن موجات الحر الشديدة التي تضرب أوروبا حاليًا تمثل نموذجًا صارخًا لهذا التغير.



انتصار للشعب على الإرهاب.. أسامة كمال عن 3 يوليو : الإخوان رفعوا شعار يا نحكمكم يا نقتلكم

قال الإعلامى أسامة كمال أن 3 يوليو حقيقة أعمق وأقوى من سقوط نظام أو إنتصار إرادة شعب .

وزير الإسكان: توفير 238 ألف وحدة كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشكلة الإيجار القديم مدتها أكثر من 40 سنة، موضحا أن هذا القانون سبب صدوره في وقتها أزمة في السكن، لكن حاليا توجد وحدات سكنية متوفرة.

إعلام عبري: ترامب يعتزم الإعلان عن إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الإثنين المقبل

أعلن إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الإثنين المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



زيلينسكي: لا أحد يستطيع إيقاف انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لا أحد يستطيع إيقاف انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وكيل إسكان النواب: المالك والمستأجر متساويان بملف قانون الإيجار القديم

أكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المالك والمستأجر متساويان بملف قانون الإيجار القديم، مضيفاً أن المالك تعرض إلى ظلم بشأن القيمة الإيجارية المنخفضة، وأصبحت هي والعدم سواء طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا.

الكرملين: بوتين أكد لترامب ضرورة تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية

أكد الكرملين، أن ترامب وبوتين أجريا نقاشا مفصلا عن إيران والشرق الأوسط، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

غارات إسرائيلية عنيفة على غزة وارتفاع أعداد الشهداء

قال يوسف أبو كويك مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إنّ الساعات الأخيرة شهدت تصعيدًا عنيفًا في شمال قطاع غزة، وتحديدًا في بلدة جباليا التي تعرضت لغارات جوية إسرائيلية كثيفة، كما استهدفت طائرة مسيّرة شقة سكنية قرب شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ولم تتضح بعد تفاصيل هذه الغارة، مشيرًا، إلى أنه تطور متزامن، أُطلقت مسيّرة انتحارية على سطح منزل قرب مفرق الشيخ رضوان الشرقي، دون تسجيل إصابات.



وزير الخارجية الإيراني: طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي

أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .