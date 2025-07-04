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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: ريبييرو تفوق على كولر

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن مشوار النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 مع المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"سعيد جدا باهتمام الخطيب بالتركيز على قطاع الناشئين قبل بداية الموسم الجديد، جلسة الخطيب مع ريبييرو ومحمد يوسف كانت مثمرة وفي صالح فريق الأهلي".

وأضاف:"هناك لاعبين كانوا خارج حسابات الأهلي وريبييرو هو من أصر على استمراراهم، المدرب الإسباني لا يتحمل المسؤولية الكاملة في خروج الأهلي من المونديال".

وأردف: "أحب هدوء ريبيييرو وأحيانًا يكون في صالح الفريق، هو مدرب سيعتمد على البناء من الخلف مع النادي الأهلي في الموسم الجديد والمدرب مميز في خلق الفرص".

واختتم حديثه قائلًا: "ريبييرو يتفوق على كولر في خلق الفرص والمدرب يجيد في الوصول للمرمى وسيعالج مشكلة إهدار الفرص ومن وجهة نظري تجربة الدوري السعودي فرقت مع محمد شريف وعودته مفيدة للنادي الأهلي".

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