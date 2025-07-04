ارسم عادل إمام بـ 300 ألف جنيه.. الشباب والرياضة تعلن انطلاق مسابقة Egy Talents

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق أكبر مسابقات Egy Talents “ ارسم الزعيم ”، لرسم الفنان القدير عادل إمام.



وقالت وزارة الشباب والرياضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "قم بتنفيذ ورسم لوحات وأعمال فنية تجسد انطباعاتكم عن مختلف شخصياته أو تصميم عمل فني بورتريه أو رسم مشهد للزعين عادل إمام من أعماله الكبيرة من أفلام ومسلسلات ومسرحيات، وستكون جوائز المسابقة الأولى كالتالي:

جوائز المسابقة الأولى:

- المركز الأول : ٣٠٠٠٠ جنيه

- ⁠المركز الثاني : ٢٥٠٠٠جنيه

- ⁠المركز الثالث :٢٠,٠٠٠جنيه

- ⁠جائزة لجنة التحكيم.



وأضاف بيان وزارة الشباب والرياضة: “ملامحه المألوفة والقريبة من قلوبنا وطلته البسيطة تخبئ وجوه كثيرة وأبعاد متعدد.. فهو مثال حي على أن الإنسان لا يحتاج لوفرة أو تجمل ليكون لافتًا، بل تكفيه خفة ظل نابعة من عمق، وحضور يحمل رسائل ذكية ولو بين السطور.”.

وتابع: "من خلال شخصياته وأدواره المحفورة في ذاكرتنا وقلوبنا ،وانعكاسات أعماله الفنية على وعي جمهوره ومحبيه وتأثيره الكبير على أجيال وأجيال، فهو فنان عصامي بدأ رحلته من نقطة الصفر، لكنه أعاد تعريف النجاح بطريقته الخاصة ليثبت أن الجدية والإخلاص حتى في فن التمثيل يمكن أن تقود إلى الزعامة.



الخامات:

*تنفيذ العمل الفني باستخدام الخامة والتقنية التي يختارها الفنان (سواء رسم أو نحت أو أشغال فنية، رسم رقمي أو رسم تقليدي ملون أو غير ملون).

*الحد الأدنى لمقاس العمل :٥٠ x ٥٠ ،والحد الأقصى: ١٥٠ سم x ٢٠٠ سم

(مع التزام الأعمال الرقمية بهذه الأبعاد في حال طباعتها).

*إذا كان العمل تعبير مجسم تكون أبعاده ما لا يزيد عن ١٥٠ سم مربع ولا يقل عن ٤٠ سم مربع.



أعضاء لجنة تحكيم المسابقة:



•دكتور أحمد موسى

•دكتور مراد درويش

•دكتور أحمد صابر



شروط المسابقة:



- السن من ١٨ لـ ٤٥ سنة

- أن يكون العمل إبداع أصيل من إنتاج الفنان مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

- ⁠مراعاة عدم اشتراك العمل في أي مسابقة أو عرضه على مواقع التواصل من قبل.

- إرسال ٣ صور لمراحل العمل من ضمنهم الصورة النهائية للعمل "الصور تكون بجودة عالية وبشكل واضح للعمل الفني فقط مع ذكر مقاس أو أبعاد العمل والخامة والتقنية.

- تجهيز وإخراج العمل الفني للمعرض مسئولية المتسابق وضرورة إخراجه بشكل لائق وده في حالة إختياره للمشاركة في المعرض النهائي.



مراحل المسابقة:



-بدايه استقبال الأعمال :٥ يوليو ٢٠٢٥عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة؟

-آخر موعد لقبول الأعمال: ٣٠ يوليو ٢٠٢٥

-فرز لجنة التحكيم للأعمال وإختيار أفضل الأعمال وتقيمهم وهذا هيمثل ٧٠٪؜ من النتيجة النهائية.

-تصويت الجمهور للمتسابقين المتأهلين للمرحلة النهائية وده هيمثل ٣٠٪؜ من النتيجة.

