أنتم العائلة .. نجم الزمالك يودّع زملاءه بكلمات مؤثرة

وجّه يوسف أوباما، نجم نادي الزمالك، رسالة وداع مؤثرة إلى زملائه في الفريق، عبّر فيها عن امتنانه للسنوات التي قضاها بينهم، مشيرًا إلى أنهم لم يكونوا فقط شركاء في الملعب، بل كانوا عائلة متكاملة.

وكتب أوباما عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":"لم تكونوا فقط زملاء في الملعب، بل كنتم الأهل، والأصدقاء، والقلوب الصادقة الطيبة.

تشرفت أنّي قضيت معكم سنواتٍ من عمري، سنوات تعلّمت فيها منكم الكثير، خارج الملعب قبل داخله.

عرفت معكم معنى الروح الجماعية، والوفاء، والوقوف جنبًا إلى جنب.

شكرًا على كل لحظة ضحكنا فيها وتشاركنا فيها الحلم.

ستبقون دائمًا في قلبي، وسأظل أفتخر أني كنت بينكم يومًا."