التحقيق مع متهم بالتعدي بالسب وضرب شخص بكفر الشيخ

تجري الجهات المعنية، التحقيقات مع شخص لاتهامه بالتعدى بالسب والضرب على أحد الأشخاص "من ذوى الهمم" داخل المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة فوه بكفر الشيخ.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب والضرب على أحد الأشخاص "من ذوى الهمم" داخل المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة فوه بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإعتقاده بتدخل المذكور فى الخلافات القائمة بينه وبين طليقته .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.