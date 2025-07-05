قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي شهير: الريان القطري الأقرب لضم وسام أبو علي
موعد أذان المغرب يوم عاشوراء.. لا تغفل عن دعاء إفطار الصائم
لماذا غاب كريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا؟
أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
فصائل فلسطينية تعلن استهداف 3 دبابات إسرائيلية بعبوات ناسفة وقذائف صاروخية
التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية
قادة 7دول بمنظمة التعاون الاقتصادي يتفقون على تحرير التجارة
شرطة الاحتلال تقتحم مقر انتخابات نقابة المحامين في بيت حنينا
برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
حرفوش ابن برقوق الراكب دار..تعليق ساخر من تركي آل الشيخ على تقديم مدرب الزمالك
شيكابالا في عيون الكبار.. عبدالستار صبري: هتفضل بأهدافك في الذاكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثنائية النجاح تتألق من جديد.. مدين ونوال الزغبي يتجاوزان المليون مشاهدة بـ"آجي بالدلع"

نوال الزغبى ومدين
نوال الزغبى ومدين
أحمد إبراهيم

نجاح جديد يُضاف إلى رصيد الملحن مدين، حيث تجاوزت أغنيته الجديدة مع النجمة نوال الزغبي "آجي بالدلع" حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب خلال أيام قليلة من طرحها، وسط تفاعل كبير من الجمهور وموجة من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، وتميّزت بأجوائها الصيفية الخفيفة وإحساسها المبهج، مما جعلها تنتشر بسرعة وتُرشّح بقوة لتكون من أبرز أغاني الموسم.

تفاصيل اغنية نوال الزغبي

وعبّر مدين، عن سعادته بهذا النجاح من خلال منشور عبر حساباته الرسمية، شكر فيه الجمهور على تفاعلهم، وكتب:

"مليون مشاهدة في أيام قليلة.. شكرًا على الحب والكلام الحلو دايمًا، ومبسوط إن الأغنية عجبتكم"،

مرفقًا المنشور بهاشتاج #آجي_بالدلع و#ألحان_مدين.

وتواصل الأغنية تصدّرها لقوائم الترند، في تأكيد على تعطّش الجمهور لهذا النوع من الأعمال الغنائية.

جدير بالذكر أن هذا هو التعاون الثاني بين مدين ونوال الزغبي، بعد أغنية "ألفين سلامة" التي قُدّمت لصالح مستشفى 57357، وحملت رسالة إنسانية مؤثرة، وحققت بدورها صدى واسعًا.

ويُواصل مدين تأكيد بصمته المميزة في الساحة الغنائية العربية، من خلال تنوّعه الفني وقدرته على تقديم أعمال تجمع بين الإحساس والذكاء الموسيقي، سواء في الأغاني ذات الطابع الإنساني أو تلك الإيقاعية والرومانسية، مما يجعله من أبرز الأسماء في عالم التلحين اليوم.

نوال الزغبي أعمال نوال الزغبي الفنانة نوال الزغبي أغاني نوال الزغبي ألبوم نوال الزغبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

أمير صلاح الدين

أخبره الأطباء بأنه سيموت.. أمير صلاح الدين يفجر مفاجأة حول مرضه

ترشيحاتنا

مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة

هل يجوز قول "عليه السلام" بعد ذكر سيدنا الحسين؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

دعاء يوم عاشوراء

دعاء يوم عاشوراء.. اللهم كما أنجيت موسى نجنا مما نخاف

أذكار المساء

أذكار المساء.. اغتنم ثوابها فى هذا اليوم المبارك ورددها بعد أذان العصر

بالصور

بسبب سيارتهما الجديدة.. خسارة هوندا وسوني أكثر من 360 مليون دولار

سيارة سوني
سيارة سوني
سيارة سوني

ثقافة الشرقية تبدأ أولى فعاليات برنامج "مصر تتحدث عن نفسها بالتراث الشرقاوى"

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

بإطلالة ناعمة ولمسات راقية.. زوجة حفيد الزعيم عادل إمام تخطف الأنظار في حفل الزفاف

حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام
حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام
حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

ضبط 35 طن مواد كيميائية و200 كرتونة حلوى أطفال مجهولة المصدر ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد