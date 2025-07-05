ثنائية النجاح تتألق من جديد.. مدين ونوال الزغبي يتجاوزان المليون مشاهدة بـ"آجي بالدلع"

نجاح جديد يُضاف إلى رصيد الملحن مدين، حيث تجاوزت أغنيته الجديدة مع النجمة نوال الزغبي "آجي بالدلع" حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب خلال أيام قليلة من طرحها، وسط تفاعل كبير من الجمهور وموجة من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، وتميّزت بأجوائها الصيفية الخفيفة وإحساسها المبهج، مما جعلها تنتشر بسرعة وتُرشّح بقوة لتكون من أبرز أغاني الموسم.

تفاصيل اغنية نوال الزغبي

وعبّر مدين، عن سعادته بهذا النجاح من خلال منشور عبر حساباته الرسمية، شكر فيه الجمهور على تفاعلهم، وكتب:

"مليون مشاهدة في أيام قليلة.. شكرًا على الحب والكلام الحلو دايمًا، ومبسوط إن الأغنية عجبتكم"،

مرفقًا المنشور بهاشتاج #آجي_بالدلع و#ألحان_مدين.

وتواصل الأغنية تصدّرها لقوائم الترند، في تأكيد على تعطّش الجمهور لهذا النوع من الأعمال الغنائية.

جدير بالذكر أن هذا هو التعاون الثاني بين مدين ونوال الزغبي، بعد أغنية "ألفين سلامة" التي قُدّمت لصالح مستشفى 57357، وحملت رسالة إنسانية مؤثرة، وحققت بدورها صدى واسعًا.

ويُواصل مدين تأكيد بصمته المميزة في الساحة الغنائية العربية، من خلال تنوّعه الفني وقدرته على تقديم أعمال تجمع بين الإحساس والذكاء الموسيقي، سواء في الأغاني ذات الطابع الإنساني أو تلك الإيقاعية والرومانسية، مما يجعله من أبرز الأسماء في عالم التلحين اليوم.