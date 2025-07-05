سحب قرعة المجموعة الأولي (أ -ب) لدوري القسم الثاني

أجريت ظهر اليوم قرعة المجموعة الأولى (أ - ب) لدورى القسم الثانى ب بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومجدى الشيخ عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول للمجموعة الأولى القسم الثاني ب :

الأقصر مع النصر للتعدين

سوهاج مع البداري

الالومنيوم مع ساحة سوهاج

شبان قنا مع مكادي

المراغة مع طهطا

قفط مع المدينة المنورة

ادفو مع قوص

والأسبوع الأول للمجموعة الثانية القسم الثاني ب :

الاعلاميين مع سيلا

ملوي مع طامية

بني مزار مع الفكرية

تليفونات بني سويف مع الفيوم

كسكادا مع النجوم

المنيا مع جولدن جيت

المقاصة مع تيم أف سي