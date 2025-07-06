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مصطفى يونس: الأهلي بيتي .. وأكتر حاجة بتعصبني لما حد يغلط فيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى يونس: الأهلي بيتي .. وأكتر حاجة بتعصبني لما حد يغلط فيه

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أعرب مصطفى يونس، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن استيائه من بعض الأحاديث المتداولة حول انتمائه الكروي، مؤكدًا أن أكثر ما يزعجه هو الحديث عن علاقته بالنادي الأهلي.

العلاقة القوية مع رموز الأهلي

وخلال ظهوره الإعلامي مع الإعلامية سهام صالح في برنامج “الكلاسيكو” على قناة “ON”، أوضح يونس أنه كان على علاقة وثيقة جدًا مع رموز النادي الأهلي في فترة ذهبية، مشيرًا إلى أنه كان أحد “الضلوع الأساسية” لكل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، والكابتن حسن حمدي، رئيس النادي السابق.

وأكد أن علاقته بهذين الرمزين الكبيرين كانت قائمة على الثقة والمودة، وأنه كان جزءًا لا يتجزأ من دوائر القرار والدعم في النادي خلال تلك المرحلة، مما يعكس مدى ارتباطه التاريخي بالقلعة الحمراء.

الأهلي بيتي وحقّي أخاف عليه

وعن مشاعره تجاه النادي، شدد مصطفى يونس قائلاً: “أكتر حاجة بتعصبني هي النادي الأهلي.. حبي للنادي وخوفي عليه هو اللي بيخليني أتكلم. الأهلي بيتي ومن حقي أخاف عليه”.

وأكد أن ما يدفعه للتعبير عن رأيه أحيانًا بشكل حاد هو غيرته على الكيان، وليس العكس كما يظن البعض.

اتهامات الانتماء للزمالك والرد عليها

ورداً على ما يقال حول انتمائه لنادي الزمالك، أوضح يونس أن هذه الاتهامات غير منطقية، قائلاً: “الناس بتقول إني محسوب على الزمالك، طب ما فاروق جعفر وحسن شحاتة كانوا بيحللوا على قناة النادي الأهلي”.

وأضاف أن الفتنة الحالية بين جمهوري الأهلي والزمالك لا تخدم الكرة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة تهدئة الأجواء والتأكيد على الاحترام المتبادل بين أبناء الناديين الكبيرين.

دعوة للحفاظ على قيم الرياضة
 

اختتم مصطفى يونس تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على المبادئ والقيم التي تربى عليها داخل النادي الأهلي، داعيًا جماهير الكرة المصرية إلى الهدوء واحترام تاريخ الرموز الرياضية بعيدًا عن التراشق والانقسامات.

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