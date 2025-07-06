زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه.. مستقبل وطن: يعزز مسار الحماية الاجتماعية

رحب محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، تصريحات وزيرة التضامن د. مايا مرسي بخصوص زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه شهريًا بدءًا من صرف يوليو الجاري، مؤكدا على إن هذه الزيادة ليست مجرد رقماً إضافياً، بل هي خطوة عملية وجوهرية تعكس التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل ملايين الأسر الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ هذا البرنامج الحيوي على أكمل وجه، حيث وصل عدد المستفيدين حالياً إلى 4.7 مليون أسرة تضم 17 مليون مواطن، وهو رقم ضخم يُجسد استحقاق البرنامج وسلامة استهدافه. كما أن إجمالي الأسر التي استفادت منذ انطلاق البرنامج يبلغ 7.7 مليون أسرة، وهو إنجاز تنموي غير مسبوق في مجال الحماية الاجتماعية في مصر.

ولفت محمود طاهر إلى أن حزب مستقبل وطن، كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية، يقف خلف كافة قرارات الدولة الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ويدعم بكل قوة سياسات التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي. وسيظل الحزب، من خلال أعضائه المنتشرين في كل ربوع مصر، داعماً فاعلاً لجهود الوزارة في متابعة تنفيذ هذه الزيادة الحيوية وضمان وصولها لمستحقيها في وقتها المحدد .

كما قال أيضا أن هذه الزيادة التاريخية تأتي تجسيداً حياً للرؤية الإنسانية والتنموية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع المواطن المصري، خاصة محدود الدخل، في صدارة الأولويات.