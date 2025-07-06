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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لوك غريب .. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
هاجر هانئ

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

إطلالة صبا مبارك في أحدث ظهور

ظهرت صبا مبارك بلوك جديد و غير تقليدي، حيث ارتدت بنطلون وقميص بنفس النقشة و الألوان واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأسود.


 

انتعلت صبا مبارك حذاء ذا كعب عالي باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بتفس اللون ايضا، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الغريبة والغير تقليدية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك على الشعر الكيرلي القصير باللون البني، ووضعت مكياجا لافتا ارتكز على الألوان الترابية .

صبا مبارك اطلالات صبا مبارك صور صبا مبارك

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