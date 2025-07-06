قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية محورية وحاضرة في قلب الأمة .. صور
الاتحاد السكندري يواصل استعداته للموسم الجديد
شركة KCG التركية للنسيج تدشن استثمارا إضافيا بقيمة 24 مليون دولارا بالعاشر من رمضان
بابا الفاتيكان يعزي عائلات ضحايا فيضان تكساس
بقيادة فيريرا.. الزمالك يعلن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي أتراج 2025 في السوق السعودي
خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة
خاص| محمود صابر لاعب بيراميدز يوقع لـ الزمالك
بوتين يذكر أمريكا بدعم روسيا لها للاستقلال عن المملكة البريطانية
لقاء غير متوفع | السقا وطليقته وجها لوجه لأول مرة على الهواء
رئيس الوزراء يدعو تجمع بريكس للتركيز على المصالح المشتركة والعمل الجماعي لمواجهة التحديات
ماذا يحدث في آخر ساعة قبل المغرب؟.. 10 عجائب و 6 أدعية مستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركة أديس: صرف 5 مليون جنيها تعويضا لأسر المتوفيـن والمفقودين بحادث البارجة أدمارين 12

حفار
حفار
صدى البلد

أعلنت شركة أديس صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين فى حادث غرق البارجة أدمارين 12 فى البحر الأحمر ، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عاما مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات واستمرار التأمين الطبى لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى.

صرف 5 مليون جنيه تعويض لأسر المتوفيـن والمفقودين فى حادث البارجة

وأكدت الشركة فى بيان صحفى صباح اليوم الأحد اتخاذها عدد من الإجراءات والقرارات الهامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل لتعويض أسر المتوفين والمصابين والمفقودين وذلك التزاما منها تجاه أبنائها من العاملين على البارجة أدمارين 12 والتى تعرضت للغرق الأسبوع الماضى.

وفيما يتعلق بالناجيين والمصابيين ، فقالت شركة أديس فى بيانها الصحفى أنها قررت صرف راتب يعادل 6 أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى ، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين.

وأوضحت شركة أديس فى بيانها الصحفى التزامها الكامل بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لجميع المصابين، وتشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد من الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد.

وجددت شركة أديس التزامها بمواصلة عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة نتائج التحقيقات الجارية للوقوف على أسباب الحادث.

وأضافت الشركة فى البيان الصحفى أنها ستتواصل وتنسق مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضرر في الحادث ليتقدموا بدعم مماثل لمستوى الرعاية والمسؤولية الذي تلتزم به أديس تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمل ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي 60 عام ، وتلتزم شركة أديس بضمان تحقق ذلك.

وفيما يلى النص الكامل للبيان الصحفى الصادر من شركة أديس المالكة للبارجة أدمارين 12 ، والمتضمن المبالغ الكاملة للتعويضات للمتوفين والمفقودين المصابين.

في أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرضت له البارجة ادمارين ١٢، وما ترتب عليه من فقدان زملاء أعزاء، تتقدم شركة أديس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرهم الكريمة.

وادراكا منا بأن الأرواح لا تعوض، وأن لا شيء يمكن تقديمه قد يفى حجم الفقد، لكن في إطار واجب إنساني والتزام اخلاقي صادق تجاه أسر جميع الزملاء في هذا الظرف الاستثنائي، قررت الشركة اتخاذ الإجراءات التالية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل:

•    صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري لورثة كل متوفي او أسرة كل مفقود سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كدعم مالي استثنائي يعكس التزام الشركة برعاية أسرهم، وذلك فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

•    بالإضافة إلى ما سبق صرف دعم مالي فوري لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود سواء العاملين بشركة اديس أو لدى أطراف أخرى، لتلبية احتياجاتهم العاجلة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية الرسمية اللازمة.

•    استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي من موظفي أديس إلى ورثته حتى بلوغ المتوفي سن التقاعد الافتراضي (٦٠) عاما)، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات.

•    استمرار التأمين الطبي لورثة الموظفين المتوفين من الدرجة الأولي بنفس مستوى التغطية الحالية، حتى بلوغ المتوفين من التقاعد الافتراضي (٦٠) عاما


•    صرف راتب يعادل ستة أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين.

•    التواصل والتنسيق مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضرر في الحادث ليتقدموا بدعم مماثل لمستوى الرعاية والمسؤولية الذي تلتزم به اديس تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمله ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي (٦٠) عاما)، وتلتزم شركة اديس بضمان تحقق ذلك.

في الوقت نفسه، تتواصل عمليات البحث عن ٣ مفقودين، عن طريق الجهات المختصة، وتقوم الشركة بتقديم كل سبل الدعم المتاح لتلك العمليات، وتجدد الشركة التزامها بمتابعة التحقيقات الجارية والتعاون مع كافة الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.

كما تؤكد الشركة التزامها الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، تشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد من الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد. كما تلتزم الشركة بتقديم الدعم اللازم في حالات الإصابات الجسيمة أو الآثار الصحية المستديمة، دون أن يؤثر ذلك على المسار الوظيفي للزملاء المصابين.

تقوم الشركة حاليا عن طريق إداراتها المختصة والإدارة القانونية للشركة بالتواصل مع جميع الأسر المعنية لتقديم كل سبل الدعم والمساندة المطلوبة ولإنهاء وتيسير جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ المشار إليها.

البحر الأحمر شركة أديس موظفي شركة أديس وزارة البترول الثروة المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تعاود الصعود.. وهذا سعر الكيلو الآن

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات

ترشيحاتنا

المسلماني يلتقي المايسترو سليم سحاب

المسلماني يلتقي سليم سحاب ويعلن رعاية مشروع اكتشاف المواهب بالمحافظات

وزيرة التضامن

التضامن: غلق 12 ملف دار رعاية حرجة وجاري العمل على المتبقي

الدكتور صالح الشيخ

صالح الشيخ مستشارا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الحوكمة والتطوير المؤسسي

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

فيديو

مها الصغير وأحمد السقا

لأول مرة منذ الانفصال.. أحمد السقا يظهر مع مها الصغير

بلطجى العشرين

نهاية بلطجي فيصل.. سقوط كوارشي اللي طاح في الناس بشارع العشرين

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

المزيد