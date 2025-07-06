سوريا تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخها.. وأكثر من 10 آلاف هكتار تلتهمها النيران

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، أكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم من محافظة اللاذقية، أن استمرار الظروف الجوية كما هي قد يساهم في السيطرة الأولية على الحرائق المندلعة، إلا أن الخطر لا يزال قائماً، مشيرًا إلى أن تبريد البؤر المشتعلة قد يحتاج من 3 إلى 4 أيام على الأقل.

ولفت خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، توكخلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن ما أعلنه الوزير السوري، فإن الحرائق الحالية تعتبر الأشد في تاريخ البلاد، إذ التهمت النيران حتى اللحظة أكثر من 10,000 هكتار من الغابات، في مناطق جبلية ووعرة يصعب الوصول إليها.

وأوضح خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، أن الوزير أشار إلى أن عمليات الإطفاء تواجه ثلاثة تحديات رئيسية هي سوء الأحوال الجوية، التضاريس الجبلية الوعرة، وجود مخلفات حرب وألغام في بعض المناطق المتضررة.

كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن حالة من الذعر تسود القرى والبلدات المجاورة لمناطق الغابات، لا سيما وأن العديد من هذه المناطق الزراعية ملاصقة للأحراش، ما يرفع خطر تمدد النيران إلى المنازل والمزارع.

وأكدت مصادر محلية من اللاذقية للقناة أن حركة نزوح جزئي بدأت في بعض القرى خلال ساعات اليوم، مع اقتراب ألسنة اللهب من مناطق مأهولة.