20 غطاسا و3 غواصات.. شركة أديس: استمرار البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث أدمارين 12

أعلنت شركة أديس عن استمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث حادث غرق البارجة أدمارين 12 في البحر الأحمر.

استمرار عمليات البحث عن مفقودين حادث الحفار

وقالت شركة أديس في بيان لها، أن عمليات البحث تتم عن طريق استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs)، وفريق مكون من 20 غطاسا متخصصا في عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضحت أن العمل جار على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول للمفقودين الثلاثة، مشيرة إلى أنه تم نقل 5 حالات من المصابين إلى مستشفيات مجهزة بالقاهرة.

وأضافت شركة أديس، أنها على تواصل دائم مع أسر الزملاء الثلاثة المفقودين، حرصًا على مؤازرتهم وإطلاعهم أولًا بأول على مستجدات وتطورات عمليات البحث.

وأوضحت الشركة أن وفدا من إدارتها العليا زار أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء خلال الأيام الماضية، وأكدوا لذويهم الالتزام التام بتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، انطلاقًا من مسئولية شركة أديس الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسر.

واصلت: واستمرارًا لجهود الشركة في توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين، تم نقل خمس حالات من بين المصابين الستة حتى الآن إلى مستشفيات مجهّزة في القاهرة، لاستكمال العلاج تحت إشراف فرق طبية متخصصة، وذلك لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة وفقًا لأحدث المعايير الطبية.

وفى نفس السياق، أعلنت شركة أديس فى بيان سابق، صباح اليوم الأحد، عن قائمة من القرارت والإجراءات، أبرزها:

- صرف 5 ملايين جنيه تعويضا لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين في حادث غرق البارجة أدمارين 12 في البحر الأحمر.

- صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي، وهو 60 عاما، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات.

- استمرار التأمين الطبي لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى.

- صرف راتب يعادل 6 أشهر لكل الناجين، سواء العاملين بشركة أديس، أو لدى أطراف أخرى؛ كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين.

وأعربت الشركة عن بالغ تقديرها لصبر الأسر وتفهّمهم، وأهابت في الوقت ذاته بالجميع، تحري الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، احترامًا لسير عمليات البحث ومشاعر ذوي وأسر المفقودين.