بيراميدز: نعمل وفق مصلحتنا.. وسياستنا التعاقدية لن تتغير

علق عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، على الأنباء التي تدور، حول إبرام النادي لعدة صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد عمرو بسيوني، أن النادي يعتز بعلاقاته القوية مع جميع الأندية، لكنه لا يتخذ أي خطوة تعاقدية إلا بما يخدم مصلحة الفريق أولاً وقبل كل شيء.

وقال بسيوني في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "نادي بيراميدز يسعد دائمًا بالتعاون مع مختلف الأندية بما يحقق المنفعة المتبادلة، لكن يبقى تركيزنا الأساسي على مصلحة بيراميدز فقط".

وأضاف: "اعتدنا في كل فترة انتقالات على انتشار شائعات حول تعاقدات أو رحيل لاعبين، لكن الحقيقة أن بيراميدز يعمل بمنهج واضح قائم على السرية التامة والصمت، ولا يتم الإعلان عن أي صفقة إلا بعد إتمامها رسميًا".

وشدد بسيوني على أن النادي يسير وفق خطة استراتيجية محكمة لتدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاجها فقط، بهدف الحفاظ على القوة التي أهلته لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

واختتم: “نواصل العمل بنفس النهج لتحقيق المزيد من البطولات، ولن نحيد عن استراتيجيتنا التعاقدية التي أثبتت نجاحها، وسنظل ملتزمين بالعمل في صمت وفق رؤية واضحة تخدم مصلحة بيراميـدز فقط”.