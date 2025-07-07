بعد رفع العربة الخارجة عن القضبان.. عودة حركة القطارات لخط القاهرة الإسكندرية

عادت حركة القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية والعكس ، بعد رفع آثار حادث خروج عربة قطار الاسكندرية، عن القضبان دون اصابات.

جاء ذلك عقب 5 ساعات من توقف الحركة في الخط، والاستعانة بونش عملاق ومعدات ثقيلة لرفع عربة القطار وإعادة تسيير حركة القطارات.

وخرجت أولى عربات القطار القادم من اسكندرية، عن القضبان بين محطتي قويسنا وبنها في قرية عرب الرمل، دون إصابات.

وتم توفير سيارات لنقل الركاب ، بعد إخلاء القطار لنقلهم إلى محطة رمسيس.

واستمرت اعمال رفع القطار لعدة ساعات ، حتى تم الانتهاء من رفع العربة وإعادة تسيير القطارات على خط القاهرة الإسكندرية.