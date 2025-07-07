أول تعليق من مدرب الولايات المتحدة بعد خسارة الكأس الذهبية

أكد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب الولايات المتحدة، إن فريقه سيتعلم دروسا قيمة من بطوبة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم بعدما خسر 2-1 أمام المكسيك في النهائي في إطار استعداداته لكأس العالم العام المقبل.

وقال بوكيتينو للصحفيين إنه على الرغم من أن الليلة كانت مؤلمة بالنسبة لفريقه فإن البطولة كانت بمثابة تحضير ممتاز لكأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وأضاف: "لقد كان درسًا كبيرًا لنا، لقد كانت بطولة رائعة لتحقيق ما كنا نطمح إليه من نمو، هذه هي الطريقة التي أعتقد أننا سنجد بها طريقة للتنافس بشكل أفضل وأفضل، وأن نكون تنافسيين للغاية وأن نكون في المكان الذي أردنا أن نكون فيه".

وتابع: "عندما تخسر كأسًا أو مباراة، يكون الأمر مؤلمًا للغاية، لكن الأهم هو أن نرفع رؤوسنا عاليًا، لأنني أعتقد أن البطولة كانت رائعة، وسنواصل المسير، بهذه الطريقة نبني رحلتنا نحو كأس العالم".

وصلت الولايات المتحدة إلى النهائي رغم غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، حيث قرر كريستيان بوليسيتش ويونس موسى الخروج بشكل مثير للجدل ، بينما لم يتمكن ويستون ماكيني وجيو رينا وتيم وياه من اللعب بسبب التزاماتهم بكأس العالم للأندية.

لكن بوكيتينو لم يرغب في مناقشة تأثير الغيابات، وقال "أعتقد أن القائمة التي نبنيها هي القائمة التي تستحق التواجد هنا، وأعتقد الآن أن الهدف ليس الحديث عن اللاعب الذي يجب أن يكون هنا أو لا".

وستستضيف الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان في مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل.