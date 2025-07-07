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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. مع بطارية أكبر وكاميرا أقوى إليك مواصفات أفضل هاتف من هونر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع بطارية أكبر وكاميرا أقوى.. إليك مواصفات أفضل هاتف من هونر
 

أكدت شركة Honor رسميًا إطلاق هاتفها القابل للطي الجديد، Honor Magic V5، في ماليزيا في 15 يوليو. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كُشف النقاب عن Magic V5 في الصين، الذي يُعد أنحف وأخف هاتف قابل للطي في العالم .

قبل انطلاقها .. إليك أهم مواصفات هاتفي ريدمي K80 وK80

كشفت شركة ريدمي عن هاتفي ريدمي K80 وK80 برو في نوفمبر من العام الماضي في الصين. 

وطُرحت عالميًا النسختان المُعاد تسميتهما، بوكو F8 برو وF8 ألترا، في فبراير من هذا العام. 

ومن المتوقع أن تتبع ريدمي وبوكو الاستراتيجية نفسها في سلسلة هواتف ريدمي K90 وسلسلة هواتف بوكو F8. 

بتصميم مذهل.. تسريبات جديدة لهاتفي Apple iPhone 17 Pro وPro Max

تسريبات عديدة  قد ظهرت مؤخرا حول هاتفي Apple iPhone 17 Pro وPro Max، والتي أتت بتُتصميمًا مثيرًا للاهتمام. ومن المرجح أن تستخدم الشركة كاميرا ديناميكية مع شعار Apple مُعاد وضعه على ظهر الهاتف، وذلك لأول مرة في تاريخها!

بالحديث عن التغييرات، قد تستخدم آبل تصميمًا بإطار من الألومنيوم يحتضن نتوء الكاميرا. وخلافًا لوحدة العدسة المربعة المميزة، قد تستخدم آبل تصميمًا مستطيلًا، يغطي الجزء العلوي من الغطاء الخلفي بثلاث عدسات وفلاش LED.

بشاشة خارجية أكبر.. إليك أهم مواصفات هاتف "Galaxy Z Filp 7"
 

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف  سامسونج ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب عن الجيل التالي من هواتف جالاكسي القابلة للطي. والمختلف هذه المرة وهو هاتف جالاكسي زد فولد 7 وزد فليب 7 ومن المتوقع أن يطرح في السوق بسعر أكثر معقولية مقارنةً بفليب 7 وذاكرة وصول عشوائي 

سرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025
 

أطلقت شركة شاومي مؤخرًا باور بنك محمولًا جديدًا في الهند لشحن أجهزتك أثناء التنقل. تم إطلاق باوربنك  الصغير Xiaomi Compact Power Bank 20000 الجديد بسعة بطارية هائلة، وتصميم أنيق، ودعم الشحن السريع. إليك كل ما تحتاج لمعرفته.



 

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