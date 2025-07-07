كان نفسي تسمع كلامي.. محمود فتح الله يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد اعتزاله

وجه محمود فتح الله، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد إعلان اعتزاله، متمنيا له التوفيق.

ونشر فتح الله صور تجمعه بشيكابالا، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلا: “كان نفسي تسمع كلامي ياشيكا وتكمل، لكن دي سنة الحياة مش هنسالك إنك أول حد تقف جنبي لما جيت الزمالك، أنت صاحب وأخ غالي عليا ، ومبسوط وأنا شايف حب الناس ليك مشوار كبير وقصة عظيمة مشرفة، بالتوفيق في اللي جاي يا اسطورة”.

اعتزال شيكابالا

جدير بالذكر أن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعد مسيرة طويلة رفقة نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم.



وجه النجم محمود عبدالرازق شيكابالا مساء اليوم الأحد، الشكر إلى جماهير القلعة البيضاء، بسبب مشهد الطائرة، عقب اعتزاله بشكل رسمي.

نشر شيكابالا فيديو عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وعلق: “شكرًا جمهور الزمالك وشكرًا للطاير الزملكاوي”.