وليد حجاج: غالبية الخدمات بدأت في العودة للعمل وستكتمل خلال 8 ساعات

أكد الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أن كان من الطبيعي فصل الكهرباء عن مبني رمسيس بعد الحريق، مضيفا أن لدينا مراكز احتياطية لـ سنترال رمسيس وتم إدخال الخدمات عليها.



وأضاف الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حريق سنترال رمسيس كان مفاجئ ولم يحدث من قبل.

وتابع الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أن يجب اجراء اختبارات للمراكز الاحتياطية بشكل دائم لعدم تكرار ما حدث فى حريق سنترال رمسيس.

وفي السياق نفسه أشار خبير أمن المعلومات، إلى أن من الخطأ أن يكون %40 من القاهرة والمحافظات يعتمدون على سنترال رمسيس، متابعا أن غالبية الخدمات بدأت في العودة للعمل وستكتمل خلال 8 ساعات.

