مواصفات هيونداي كريتا موديل 2026 الجديدة

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي كريتا موديل 2026، وتنتمي كريتا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك كريتا تصميم عصري وجذاب .

هيونداي كريتا موديل 2026

أبعاد هيونداي كريتا موديل 2026

هيونداي كريتا موديل 2026

تتوافر سيارة هيونداي كريتا موديل 2026 داخل سوق السيارات بطول 443 مم، وعرض 179 مم، وارتفاع 1635 مم .

محرك هيونداي كريتا موديل 2026

هيونداي كريتا موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي كريتا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصان، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

مواصفات هيونداي كريتا موديل 2026

زودت سيارة هيونداي كريتا موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جريء، ومصابيح LED نهارية بـ نمط الجوهرة البارامترية، وبها نظام طلاء جديد يطلق عليه اسم مات، وبها مصابيح LED MFR، وبها مصابيح تشغيل نهارية (DRL)، وشريط إضاءة LED كامل الطول ينتهي على شكل حرف L مقلوبة، وبها كسوة سوداء على الصدادات، وأعمدة كامات علوية مزدوجة (DOHC)، ونظام توقيت الصمامات المتغير المزدوج لتحسين الأداء.

هيونداي كريتا موديل 2026

ويوجد بـ سيارة هيونداي كريتا موديل 2026، لمسات برونزية تزين حافة الشاشات، وبها زر تشغيل وإيقاف المحرك، وبها إضاءة محيطية، وبها مقاعد من الجلد الصناعي، وبها وسائد ناعمة للرقبة، وبها مقاعد أمامية مهواة، وبها منافذ شحن USB من النوع C، وفتحات تكييف هواء، ومسند ذراع مركزي، وبها إمكانية إمالة المقاعد لتضفي مزيد من الاسترخاء، وبها مقاعد أمامية ذات تهوية، وبها نظام صوتي من Bose مكون من 8 سماعات للصوت، وبها فتحة سقف بانوراما، وشاحن هاتف لاسلكي .

أسعار هيونداي كريتا موديل 2026

هيونداي كريتا موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة هيونداي كريتا موديل 2026 تباع بسعر 87 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي كريتا موديل 2026 تباع بسعر 97 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي كريتا موديل 2026 تباع بسعر 98 ألف ريال سعودي .