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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية:171 ألف خدمة رعاية أولية قدمها مركز القنطرة شرق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

 واصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولاته المفاجئة بعدد من منشآت الهيئة بإقليم القناة، وذلك استكمالًا لجولاته التفقدية التي بدأها مع بداية العام المالي الجديد 2026/2025 بمحافظة أسوان لمتابعة التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها.

يأتي ذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لجودة الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية،


استهل رئيس هيئة الرعاية الصحية جولته بزيارة مركز طب الأسرة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، حيث تفقد عيادات طب الأسرة وطب الأسنان، إلى جانب غرفة التطعيمات، وحرص على الاستماع المباشر إلى آراء المنتفعين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المركز، ومدى رضاهم عن الخدمة.

وأكد  السبكي أن مركز القنطرة شرق يُعد نموذجًا متقدمًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث بلغ عدد الخدمات الصحية الأولية المقدمة منذ بدء تشغيله أكثر من 171 ألف خدمة، ويخدم ما يزيد على 36 ألف مواطن، بما يعكس مدى كفاءة المركز في تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين

كما شملت الجولة زيارة مستشفى القنطرة شرق التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد الدكتور أحمد السبكي أقسام الاستقبال والطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، والقسم الداخلي، وتابع سير العمل داخلها، واطلع على معدلات الأداء واستطلع آراؤ المنتفعين عن مستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وأشار إلى أن المستشفى نجحت في تقديم نحو 16 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال أربعة أشهر فقط من بدء التشغيل الرسمي في مارس 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة تشغيل المنشأة وفق المعايير العالمية.

صرف مكافأة تشجيعية للعاملين المتميزين

كما قرر الدكتور أحمد السبكي صرف مكافأة تشجيعية للعاملين المتميزين بالمنشآت العلاجية، وذلك بناءً على معدلات رضاء المواطنين عن جودة الخدمة، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة التميز والتحفيز الداخلي أحد ركائز استراتيجية هيئة الرعاية الصحية.

هذا ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمود الشحات، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور مازن علاء الدين، رئيس الوحدة المركزية للاستثمارات الخارجية والشراكات الدولية، بالإضافة إلى الدكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وعدد من قيادات فرع الهيئة بالإسماعيلية.

الرعاية الصحية الإسماعيلية أسوان إقليم القناة رئيس هيئة الرعاية الصحية عيادات طب الأسرة

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