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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط التقديم في مدارس المتفوقين 2026 .. قرار رسمي الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط التقدم لامتحانات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  ( مدارس ستيم ) ، مؤكدة أنها تشمل ما يلي : 

- أن يكون الطالب مصري الجنسية
-أن يكون الطالب خاليا من امراض مزمنة أو معدية أو نفسية او أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة
-ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في أول أكتوبر 2025 عن 18 عاما
-أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية الدور الأول عام 2024 / 2025
-أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الادارة التابع لها المدرسة ( في حال ثبوت مرض مزمن لم يتم الابلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا لمدارس التعليم العام)

التقديم في مدارس ستيم .. المجموع المطلوب في الإعدادية


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لابد أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية وفق إحدى الحالات الاتية :

- أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98%من المجموع الكلي فقط ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائيةفي أي من المواد المقررة

-أن يكون مجموع الدرجات 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي بشرط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الاقل من ال3 مواد الاتية (اللغة الانجليزية - الرياضيات -العلوم)

رسوم امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يتم تسديد رسوم التقدم لآداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 250 جنيها ، وذلك من خلال مناذ الدفع بالريد المصري وفوري بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب الذي تنطبق عليه الشروط ويرفق ايصال السداد الدال على الدفع ضمن اوراق التقدم

جدير بالذكر أنه ،  يتم إتاحة رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، لتسجيل استمارة التقدم في الفترة من تاريخ 2025/7/10 حتي 2025/7/31م ) على أن يتم الإعلان عن ذلك في جميع مدارس الحلقة الإعدادية ووفقا للشروط والإجراءات.

وقررت وزارة التربية والتلعيم والتعليم الفني ، أن يتم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من 16 حتى 19 أغسطس  2025.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مدارس ستيم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مدارس المتفوقين

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