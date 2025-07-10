لطلاب الثانوية العامة.. أوراق يجب تحضيرها قبل انطلاق اختبارات القدرات 2025

وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات اللازمة لتسهيل إجراءات التقديم أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لبدء العام الجامعي الجديد 2025/2026.

وتقرر فتح باب التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 اعتبارًا من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:

من جانبه، أوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل، وأنه تم تخصيص أماكن لأداء اختبارات القدرات 2025 بكليات الفنون الجميلة (فنون وعمارة) في مختلف محافظات الجمهورية.

ولمطالعة أماكن اختبارات كليات الفنون الجميلة فنون وعمارة 2025 حسب كل محافظة:

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الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2025:

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار يرغب الطالب في أدائه.

عدد 1 صورة شخصية لكل اختبار، عدا اختبارات كليات علوم الرياضة التي تتطلب صورتين شخصيتين.

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

1. كليات الفنون الجميلة (أقسام فنون وعمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان (الزمالك).

4. كلية التربية الفنية – جامعة حلوان (الزمالك).

5. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

و لمعرفة المزيد عن مواعيد وتفاصيل اختبارات القدرات 2025:

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