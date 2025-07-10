لطلاب الثانوية 2025 .. قائمة الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور.

كليات علوم الرياضة (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

شعبة الفنون بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا، جنوب الوادي، المنصورة، أسيوط، الأقصر.

شعبة العمارة بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، المنصورة.