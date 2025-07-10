أخبار التكنولوجيا .. هواوي D2 من هواوي بمواصفات غير مسبوقة و لينوفو تكشف عن جهازها اللوحي Xiaoxin GT Pro للألعاب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تنافس Apple Watch.. هواوي D2 من هواوي بمواصفات غير مسبوقة

بعد إطلاقها لأول مرة في أوروبا في سبتمبر 2024، طُرحت ساعة هواوي ووتش دي 2 في الصين وبعض الأسواق الآسيوية الأخرى .

ويبدو الآن أن هواوي تُطلق ساعتها الذكية الجديدة في الهند، حيث تُشير قائمةٌ إلكترونيةٌ إلى قرب إطلاقها. إليك أهم مواصفاته

بشاشة 3.2K ..لينوفو تكشف عن جهازها اللوحي Xiaoxin GT Pro للألعاب

أشارت العديد من التسريبات حول موعد إطلاق جهاز Xiaoxin Pro GT القادم من شركة لينوفو و عن موعد طرح هذا الجهاز اللوحي المُخصَّص للألعاب من الجيل التالي في السوق. من المُقرَّر أن يتميز الجهاز اللوحي بعتادٍ من الطراز الأول مُصمَّم خصيصًا للاعبي الأجهزة المحمولة، لذا إليك موعد إطلاقه المُحتمل.

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. تعرف على مميزات Galaxy Watch 8

أُعلن رسميًا عن سلسلة ساعات Galaxy Watch 8 ومن بين التغييرات الجوهرية في التصميم، أضافت سامسونج مجموعة من الميزات مع نظام Wear OS 6

يعد أبرز تعديل في سلسلة Galaxy Watch 8 هو لغة التصميم. فبدلاً من تصميم Watch 8 دائري، كما كان متوقعًا في الغالب، اختارت سامسونج تصميمًا "وساديًا"

ببطارية عملاقة .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi 15C

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف Redmi 15C فمن المرجح أن يُطرح هاتف Redmi 15C في أسواق عالمية مختارة قريبًا.

من المرجح أن يتوفر هاتف Redmi 15C بأربعة ألوان على الأقل، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود الداكن، والأزرق ، والبرتقالي ، ولون أخضر

يتحدّى جوجل كروم .. «كوميت» متصفح ذكاء اصطناعي جديد من Perplexity

أطلقت شركة بيربلكسيتي، الشركة الناشئة التي طورت محرك "إجابات" الذكاء الاصطناعي، متصفحها الخاص. يُدعى هذا المتصفح "كوميت "، ويدمج أدوات البحث والمساعد الذكي من بيربلكسيتي، بطريقةٍ تُحوّل جلسات التصفح بأكملها إلى تفاعلاتٍ واحدةٍ سلسة، على حدّ قول الرئيس التنفيذي أرافيند سرينيفاس .