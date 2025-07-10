وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي أكدا أهمية مواصلة عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف وروبيو أكدا على أهمية مواصلة العمل لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت الخارجية الروسية: استئناف الطيران المباشر قد يساعد في استعادة التعاون الأمريكي الروسي.



وتابع الخارجية الروسية:" لافروف وروبيو ناقشا التسوية الأوكرانية والوضع في سوريا وإيران خلال اجتماعهما اليوم".



وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية ردا علي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن هجمات المسيرات الروسية أن الأمين العام للأمم المتحدة ومرؤوسيه ينشرون أكاذيب كييف والغرب بانتظام.

وقالت الخارجية الروسية في تصريحات مقتضبة لها : من السخف الاعتقاد بأن روسيا قد يكون لديها أسباب لإعاقة التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.