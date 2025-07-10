أستاذ نقد سياسي: الحدود المصرية خط أحمر ولا يستطيع أحد المساس بها

أكد الدكتور علي إسماعيل دوريش، أستاذ النقد السياسي والأدبي، أن ثورة 23 يوليو 1952، أنشأت العديد من المصانع القومية، مشيرا إلى أن قانون العمل كان نقطة فارقة في تاريخ مصر أثناء حكم جمال عبد الناصر.

وقال على إسماعيل درويش، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لو استمرت جماعة الإخوان في حكم مصر كانت الدولة ستتحول إلى ساحة ومسرحا للجماعات الإرهابية، وسيكون هناك عدم استقرار في الأوضاع.

وتابع أستاذ النقد السياسي والأدبي، أن الحدود المصرية خط أحمر، ولا يستطيع أحد المساس بها، مؤكدا أن مصر تواجه مخطط التهجير للقضية الفلسطينية بكل قوة.