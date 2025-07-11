المركز القومي للسينما ينعى المخرج سامح عبد العزيز

ينعى المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، المخرج السينمائي الكبير سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية الخميس الموافق 10 يوليو 2025، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع.

وأكد صالح ان السينما المصرية فقدت اليوم فنانًا مبدعًا وصاحب رؤية خاصة، استطاع من خلال أعماله أن يلامس وجدان المشاهد المصري والعربي، مقدمًا أعمالًا جمعت بين التميز الفني والجماهيرية، وأسهمت في تطوير المشهد السينمائي والتلفزيوني على مدى سنوات.

واضاف ان حضوره المهني كان مصدر إلهام لكل من تعامل معه، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة السينما المصرية.

ويتقدم المركز القومي للسينما بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الكريمة، وزملائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان.