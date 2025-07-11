بيومي فواد ينعي سامح عبد العزيز: تاريخك هيعيش للمستقبل

نعي الفنان بيومي فؤاد ، المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من أمس الخميس إثر إصابته بفيروس في الدم، عن عمر يناهز الـ49 عاما.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي انسجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا سامح لمحزونون..

نعزي أنفسنا.. الله يصبرنا على فراقك وأسرتك وكل أحبابك يا سامح..

ونعزي السينما في مصر والوطن العربي.. الصناعة والصناع والمبدعين والإبداع حزانى عليك وفقدوك بلا شك ولكن يبقى الأثر والتأثير.. ؛ تاريخك هيعيش للمستقبل وأعمالك حية بروح موهبتك وبصمتك.. فلتسعد في نعيم الجنة يا صديقي وإلى لقاء..



جنازة المخرج سامح عبد العزيز

شهدت الجنازة حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته «طيبة»، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما حرص المنتج عصام إمام والفنانون صبري فواز وحسام داغر وحسام حسني على الحضور، إذ بدا على صبري فواز الحزن والتأثر الشديد خلال تشييع جثمان سامح عبدالعزيز.