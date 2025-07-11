محافظ القليوبية يتابع رصف الطرق بقرى شبين القناطر ضمن "حياة كريمة"

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية خطة رصف الطرق الداخلية بقرى مدينة شبين القناطر، وذلك عقب الانتهاء من إدخال جميع الخدمات الأساسية لهذه القرى.



وشملت المتابعة خطة رصف طريق كفر الصهبي - عرب المقابلة، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة 200 متر طولي بمتوسط عرض 8 أمتار.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة المتابعة الدورية والمكثفة لخطة الرصف، مع تكليف الشركات المنفذة بالالتزام التام بالمواصفات القياسية لأعمال الرصف، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة المشروعات لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتحسين البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في الريف المصري، من خلال تطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور والنقل.