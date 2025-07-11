رياضة القليوبية تطلق سلسة مبادرات لتنشيط مراكز الشباب خلال الصيف

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاق سلسلة من المبادرات والبرامج الصيفية المتنوعة داخل مراكز الشباب بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة صيف 2025، والتي تستهدف تعزيز دور مراكز الشباب كمؤسسات تنموية وثقافية ورياضية، وتوفير بيئة جاذبة وآمنة للنشء والشباب.



وتأتي هذه المبادرات في سياق حرص الدولة على استثمار أوقات فراغ الشباب خلال الاجازة الصيفية في أنشطة إيجابية هادفة، تُسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتنمية الوعي المجتمعي لديهم، إلى جانب اكتشاف المواهب في مختلف المجالات ودعمها.

ومن بين المبادرات التي انطلقت مؤخرا، تأتي مبادرة "جددها بإيدك"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وتجميل مراكز الشباب، من خلال تنفيذ حملات نظافة شاملة، وتشجير وتجميل الأسوار، وأعمال دهانات داخلية وخارجية، وذلك بمشاركة فعالة من أعضاء مراكز الشباب والمتطوعين من مختلف الأعمار، بما يعزز من روح الانتماء والمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي بين الشباب.

وأكد القائمون على المُبادرة أن مشاركة الشباب في أعمال التطوير والصيانة تخلق لديهم إحساسا بالمسؤولية والانتماء للمكان، وتُعزز من قيمة العمل الجماعي وروح التعاون.

زتُنفذ داخل أكثر من 100 مركز شباب على مستوى المحافظة، وتهدف إلى تقديم باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج التثقيفية والتعليمية والفنية والرياضية، بما يُلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية والمجتمعية.



وتتضمن المبادرة تنظيم دورات تدريبية في الرسم، والخط العربي، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، بالإضافة إلى برامج تنمية بشرية وورش عمل تفاعلية تهدف إلى صُقل المهارات واكتساب معارف جديدة.

كما تشمل المبادرة أنشطة رياضية ومسابقات ثقافية وترفيهية، إلى جانب فقرات مخصصة للفتيات، وكبار السن، وذوي الهمم، لضمان تحقيق مبدأ الدمج المجتمعي والمساواة في فرص المشاركة



من جانبه، صرح الدكتور وليد فرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بأن المبادرات المنفذة خلال صيف 2025 تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.



وأشار إلى أن المديرية وضعت خطة عمل شاملة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات ميدانيا، والتأكد من جودة البرامج المُقدمة وتنوعها، مع فتح باب المشاركة أمام الجميع دون تمييز، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من خدمات المراكز وتحقيق التكامل بين الجوانب التربوية والترفيهية والتعليمية.

كما أكد "الفرماوي" أن الفترة المُقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات المتخصصة التي تستهدف الفئات المختلفة، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم في خدمة المجتمع.