الجيش اللبناني يعلن توقيف عشرات السوريين ومداهمة مخيمات لهم لهذا السبب

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنه أوقف عشرات السوريين لتجولهم في الأراضي اللبنانية دون أوراق ثبوتية، بعد إيقاف آخرين إثر مداهمة بعض مخيمات النازحين السوريين، بحسب "سي ان ان عربية".

وقال الجيش اللبناني، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أوقفت وحدة من الجيش في منطقة برج البراجنة- بعبدا مواطنا لأنه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار".

وأضاف منشور الجيش: "كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش في منطقتي الزهراني -صيدا والعريض- القصر 109 سوريين لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبُوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وكان الجيش اللبناني ذكر في منشور سابق، الجمعة، أن "وحدات من الجيش تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات، داهمت مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون- الكورة، وأوقفت 31 سوريا، كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون- البترون 18 سوريا، كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة- المتن 7 سوريين، لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبُوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".