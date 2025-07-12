قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى : منذ قبل 2011 كان النشطاء يقومون بتهويل الأحداث في مصر
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. محافظة القاهرة توضح السبب
وزيرة التضامن: نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بقوة
بدعي ماشفهوش في البيت.. رامي رضوان يدعم زوجته بالترويج لفيلم روكي الغلابة
اختبارات القدرات 2025.. شروط وضوابط الالتحاق بكلية علوم الرياضة بنين
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم
بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة 2025.. تفاصيل التقديم
أنا على الله.. أول تعليق من أحمد السقا بعد أزمة مها الصغير
المبعوث الأمريكي ينفي تهديد لبنان ويشدد على دعم علاقات بيروت ودمشق
مصر بتتكلم حرفي.. الهلال الأحمر يشارك بمنتجات يدوية في ديارنا مارينا
بديل الثانوية العامة.. نظام البكالوريا يعتمد على 4 مسارات| تفاصيل
زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رشا مهدي تشارك متابعهيا صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

رشا مهدي
رشا مهدي
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها، صورة جديدة لها، حسابها لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وظهرت رشا مهدي، في الصورة، بإطلالة صيفية متميزة، نالت إعجاب متابعهيا، وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

ويشار إلى أن آخر أعمال رشا مهدي الدرامية مسلسل "6 شهور"، الذي شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن، على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم، وهو من تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي.

وظهر في المسلسل عددا كبيرا من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف آخر.

رشا مهدي نجوم الفن رشا المهدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2025

مصروفات الجامعات الأهلية في مصر بتنسيق 2025 رسميا

تنسيق الجامعات 2025

جميع كليات علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2025

حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

"الزراعة" تطلق حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بالصور

بعد 42 يوما.. علي معلول يرفض عروضاً خليجية خلفا للنادي الأهلي

معلول
معلول
معلول

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة | فيديو

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

فيديو

احمد السقا

أنا على الله.. أول تعليق من أحمد السقا بعد أزمة مها الصغير

ايمان عبد اللطيف

زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة

عمرو دياب

بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما بعد ماراثون الثانوية

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

المزيد