رشا مهدي تشارك متابعهيا صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها، صورة جديدة لها، حسابها لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وظهرت رشا مهدي، في الصورة، بإطلالة صيفية متميزة، نالت إعجاب متابعهيا، وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

ويشار إلى أن آخر أعمال رشا مهدي الدرامية مسلسل "6 شهور"، الذي شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن، على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم، وهو من تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي.

وظهر في المسلسل عددا كبيرا من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف آخر.