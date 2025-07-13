يعاني من اضطرابات نفسية..مدرس ينهي حياة والده في المنوفية

شهدت قرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جريمة مأساوية راح ضحيتها مسن على يد نجله، الذي يعمل مدرسا، حيث أقدم على إنهاء حياة والده ذبحا.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع رجل مُسن على يد نجله داخل منزلهما بقرية كفر قورص.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجاني يعمل مدرسا ويعاني من اضطرابات نفسية، وقد استخدم أداة حادة في ارتكاب الجريمة.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.