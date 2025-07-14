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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول ظهور للمخرج عمر زهران بعد أزمته الأخيرة.. تفاصيل

المخرج عمر زهران مع محمد صبحي
المخرج عمر زهران مع محمد صبحي
أحمد إبراهيم

نشر الفنان محمد صبحي، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لأول ظهور للمخرج عمر زهران بعد خروجه من السجن ، فى تهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف. 

وعلق محمد صبحي، على الصورة قائلا : "سعدت بحضور أعز أصدقائي المخرج عمر زهران، والكاتبة الإعلامية آمال عثمان، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، والإعلامي مهاب زنون.. وكانت سعادتي غامرة بلقائي بصديقي المخرج والإنسان المحترم جداً عمر زهران.. أسعدتموني بمشاهدتكم لمسرحية فارس يكشف المستور.

عمر زهران ومحمد صبحى

عمر زهران وأزمته مع زوجة خالد يوسف 

وكان اسم المخرج عمر زهران، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية ، بعد تداول أخبار حول الإفراج عنه بعد قضائه نصف مدة العقوبة، ثم إعادته لمحبسه مرة أخرى وعدم الإفراج عنه.

وفي تطور جديد، أصدرت أسرة المخرج عمر زهران بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعلنون فيه تمسكهم بالمستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ ، كهيئة دفاع عن زهران دون غيرهما.

وتضمن المنشور على موقع “فيسبوك”: “نتقدم نحن أسرة عمر زهران وبالنيابة عنه أخوه يحيى زكريا زهران، بتأكيد تفويضنا للمستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ  للدفاع عن عمر زهران أخونا النزيه في محنته، ونعلن أننا غير مسئولين عن تدخل أي محامٍ أو إعلامي بخلاف الهيئة المذكورة، واثقين في نزاهة القضاء والشرطة المصرية”.

الافراج عن عمر زهران  

وكان المستشار شريف حافظ، دفاع المخرج عمر زهران، ذكر أنه منذ عدة أسابيع تقدم بطلب للإفراج الشرطي عن زهران لقضائه نصف العقوبة، وتم فحصه من مصلحة السجون والجهات المختصة وصدر قرار بالإفراج عنه.

وفجر حافظ ، مفاجأة عندما قال إنه عقب خروج المخرج عمر زهران من مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ، ووصوله إلى حجز الترحيلات في قسم ١٥ مايو، تمهيداً لعرضه على مديرية أمن الجيزة لإنهاء الإجراءات ، ثم عرضه على نيابة جنوب الحيزة للحصول على صحة الإفراج، فوجئوا بإلغاء القرار هاتفيا وإعادته لمحبسه مرة أخرى.

وأضاف أن الأمر الآن في يد وزارة الداخلية، والتي يثق فيها تمام الثقة بأنها ستكمل الإجراءات ويتم الإفراج عن عمر زهران.

وأنهى المخرج عمر زهران ، إجراءات "صحة إفراج" بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقا للوائح السجون وقضائه نصف العقوبة الصادرة ضده ، في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

محمد صبحي الفنان محمد صبحي المخرج عمر زهران عمر زهران

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