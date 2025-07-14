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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلاش تتكلم عني.. محمد عمارة يكشف التفاصيل الكاملة فى أزمته مع أحمد شوبير.. خاص

شوبير - محمد عمارة
شوبير - محمد عمارة
قسم الرياضة

كشف محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق كواليس أزمته مع أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق .

وأعلن أحمد شوبير على صفحته عن تقدمه ببلاغ للنائب العام يوم الثلاثاء ضد محمد عمارة بعد تلقيه رسائل تهديد من نجم الأهلي السابق .

وقال محمد عمارة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه لم يرسل أى رسائل تهديد إلى أحمد شوبير وأنه لم يعتد مثل هذا الأمر من قبل وانه يعلم قيمة النادي الأهلي جيدا الذى تربى بين جدرانه .

وكشف عمارة ما حدث وقال: أحد نجوم الأهلي السابق هاتفه وأبلغه بأن أحمد شوبير قام بالهجوم عليه - اى عمارة - مع مصطفي يونس خلال برنامجه التليفزيونى علي شاشة قناة الأهلي .

وتابع عمارة : لم أكن لحظتها اتابع القناة لاننى كنت خارج البيت وبعد وصوله للبيت قام بمتابعة الفيديو الذى تحدث فيه شوبير عنه وعن مصطفي يونس وحينها أرسلت رسالة لشوبير أبلغته حينها بعدم الحديث عنى نهائيا.

وأوضح عمارة : شوبير حاول استغلال الرسالة واثارة البلبلة وساقوم بكشف ونشر الرسالة التى ستكون مفاجأة للجماهير بعد العودة إلى المحامى الخاص بى .

وأشار عمارة الى انه سيقوم بارسال شكوى رسمية الى المجلس الاعلى للاعلام لاستغلال شوبير برنامجه للهجوم على أبناء النادي الأهلي .

الأهلي يغلق ملف وسام أبو علي

أغلقت إدارة الكرة بالنادي الاهلي ملف بيع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.. جاء هذا القرار بعد تداعيات بدأت بتلقي الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2,5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه.. في ذات الوقت تلقى النادي عرضًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بـ4 ملايين دولار ووصل إلى 5,25 مليون دولار + 750 ألف دولار مزايا إضافية + 10% من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9,5 مليون دولار + 2,5 مليون دولار مزايا إضافية.. وطالت فترة التفاوض دون حسم للأمر من الجانب الأمريكي.. ولأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.

محمد عمارة الأهلي النادي الأهلي شوبير أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي

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