التحريات في حريق شقة البساتين: ماس كهربائي بأحد الأجهزة وراء اشتعال النيران

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ومعاينة فرق الأدلة الجنائية ملابسات اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة البساتين.

وأفادت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة بأن الحريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الأرضي في أحد العقارات بسبب ماس كهربائي في أحد الأجهزة بدون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بنشوب حريق في شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة البساتين.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث وتم السيطرة على الحريق وإخماده بدون إصابات وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.