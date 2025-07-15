برلمانية : القطاع الخاص مكون أساسي في بناء المستقبل الصحي للدولة

ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لضم الاسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت"عبد العظيم" في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية وتحقيق التغطية الطبية الشاملة لجميع محافظات الجمهورية، وتعد تُجسيدا لرؤية الدولة في بناء نظام صحي عادل ومستدام، يضع الإنسان في صدارة أولوياته.



وأكدت عضو البرلمان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تقضي بضمان وصول الخدمة الصحية إلى كل فرد داخل المجتمع المصري بحلول عام 2030.

وأكدت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره مكونًا أساسيًا في المستقبل الصحي للدولة، لافتة إلى أن اشراكه من شأنه أن يسهم في سد الفجوات الراهنة في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل المطلوب في نظم المعلومات الصحية والطوارئ.

جاء ذلك بعد قال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل علي إدخال محافظة الاسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن تعداد محافظة الإسكندرية يتجاوز ٦ مليون نسمة، وستكون من أكبر المحافظات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأكد فى تصريحات تليفزيونية عقب جولته بمحافظة الإسكندرية، دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص .